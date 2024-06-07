دعاء ثاني ليالي العشر من ذي الحجة.. «اللهم بشرنا بالفرح»

بدأت أمس أولى ليالي العشر من ذي الحجة، وهي ليالي مباركة ولها روحانية عالية وقدسية خاصة، ودعاء ثاني ليالي العشر من ذي الحجة من الأمور التي يسعى عدد كثير من الناس إلى معرفتها، حتى يستغلوا هذه الليلة المباركة في التقرب إلى الله- عز وجل-، ورفع دعائهم إليه.

دعاء ثاني ليالي العشر من ذي الحجة

وحول دعاء ثاني ليالي العشر من ذي الحجة، قالت دار الإفتاء، إن الدعاء من الأمور التي يستحب فعلها في ليالي ذي الحجة المباركة، لأنها أيام شريفة ومفضلة، يضاعف العمل فيها، ويستحب فيها الاجتهاد في العبادة، وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه، فالعمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح فيما سواها من باقي أيام السنة.

العشر من ذي الحجة

ولفتت «الإفتاء» إلى أنه لا يوجد صيغة محددة في دعاء ثاني ليالي العشر من ذي الحجة، إنما يدعو المسلم بما يشاء فيها، ومن الأدعية التي يمكن الاستعانة بها:

- يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اخرجنا من كل ضيق، اللهم اخرجنا من كل كرب، ومن كل شدة وهم، كما أخرجت يونس من بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

- اللهم بشرنا بالفرح، كما بشرت زكريا بيحيى، وبشرنا بالفرج كما بشرت يعقوب بيوسف، اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، يا منجز الوعيد اخرجنا من الضيق.

- اللهم ارزقنا عفوا يكفينا وعافية تغنينا ومقامًا في الفردوس تعلينا، ونظرة إلى وجهك الكريم ترضينا.

- يا رب ارفع عنا كل شكوى وادفع عنا كل بلوى، حقق لنا كل نجوى، اجعلنا من أهل التقوى، اشف كل مريض، وسدد دين كل مدين، ارحم أمواتنا، ونجح أبنائنا.

- يا فارج الغم اجعل لي من أمري فرجًا ومخرجًا، يا سامع كل شكوى وكاشف كل كرب، أدعوك يا إلهي دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الملهوف المكروب الذي لا يجد كشف ما نزل به غيرك.

- يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم فرج عني ما ضاق به صدري، وعجز معه صبري، وقلت فيه حيلتي، وضعفت له قوتي، تحصنت بعزتك وعظمتك وبجلالك، يا لطيف الطف بي بلطفك الخفي، وأعني بقدرتك.

- اللهم إني أنتظر فرجك، وأرقب لطفك فالطف بي ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى غيرك، لا إله إلا الله الرحمن الرحيم، اللهم إني أنزلت بك حاجاتي كلها الظاهرة والباطنة والدنيوية.

دعاء ثاني ليالي ذي الحجة للرزق

ومن الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في دعاء ثاني ليالي العشر من ذي الحجة للرزق:

- اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك.

- يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب.

-اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين.

-اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه، وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلاً فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.