تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس 13-6-2024

سجلت الأسواق المحلية للذهب والمشغولات الذهبية، تراجعا طفيفا في أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 13-6-2024، خلال نهاية التداولات الصباحية، بالتزامن مع استقرار سعر الدولار أمام الجنيه والطلب على المعدن الأصفر، وتراجع السعر العالمي لأدنى مستوى له.

وأظهرت تقارير شعبة الذهب بالغرف التجارية ومؤسسة جولد بيليون لتداول الذهب، أن هناك هبوطا طفيفا بسعر الجرام الواحد بقيمة 10 جنيهات، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 3110 جنيهات للجرام، مقارنة بسعره في بداية التعاملات بـ3120 جنيها بدون احتساب المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وكشفت شعبة الذهب ، ان سعر جرام الذهب عيار 24 تراجع الان ليسجل 3554 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر والذي يستخدم في صناعة السبائك فقط.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 انخفاض في نهاية التعاملات الصباحية ليبلغ 3110 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 إلى 2666 جنيها في التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا في القاهرة والإسكندرية.

سعر جرام الذهب عيار 14

وجاء سعر الذهب عيار 14 بلغ نحو 2073 جنيه بيعا للمستهلك.

سعر الجنيه الذهب في مصر

وشهد سعر الجنيه الذهب في مصر خسائر تصل الى 80 جنيها من قيمته ويسجل 24 ألف و880 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا للراغبين في الاستثمار في الأوزان الصغيرة خاصة وأن المصنعية الخاصة بها منخفضة عن المشغولات بشكل كبير.

أسعار الذهب العالمية

اما عن أسعار الذهب العالمية فقد تراجع خلال تعاملات اليوم الخميس بشكل كبير عقب قرارات الفيدرالي الأمريكي أمس حول أسعار الفائدة، وسجلت سعر الأوقية اليوم 2315 دولارا.