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«التعليم» تنشر مراجعة لأهم أسئلة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة.. اعرف التفاصيل

كتب:

أميرة فكري
03:50 م | الخميس 13 يونيو 2024
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم، رابط بأهم الأسئلة والمصطلحات في مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2024، وذلك عبر موقعها الرسمي، من أجل إتاحة الفرصة لتحقيق أقصى درجات التحصيل الدراسي للطلاب، ووضع اختبارات على كل وحدة دراسية يقوم الطالب بحلها مع إمكانية تقييم أدائه.

أهم الأسئلة باللغة العربية للثانوية العامة 2024

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة التدريب والحل على أهم الأسئلة والمصطلحات في مادة اللغة العربية، والذي يؤدي الطلاب فيها الامتحان يوم السبت عبر هذا الرابط، بالإضافة إلى إتاحة اختبارات على كل وحدة دراسية يقوم الطالب بحلها ويمكن تقييم أدائه من خلالها.

وأشارت إلى توفير نموذج اختباري لتدريب الطلاب على حل الامتحانات وشكل وطريقة الأسئلة، جرى وضعها من قبل أفضل المدرسين الأكفاء المعروفين على مستوى الجمهورية، وذلك لرفع العبء عن كاهل الطلاب والأسرة المصرية.

ويستأنف الطلاب الامتحانات بعد إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، ويؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 في مادة اللغة العربية.

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بقلم أميرة فكري