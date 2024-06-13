مواصفات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024.. اعرف عدد الأسئلة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024، الذي يؤديه الطلاب يوم السبت 22 يونيو في أول أيام امتحانات الثانوية في المواد الأساسية، وذلك بعد استئناف إجازة عيد الأضحى، وذلك وفقًا للجدول الرسمي والمعتمد من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي.

مواصفات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تقرير رسمي صادر عنها، اليوم الخميس، أن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024، سيكون بنسبة 85% أسئلة اختيار من متعدد و15% مقالي، وسيكون وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية، حيث يتم 30% من الأسئلة للمستويات البسيطة، و70% من الأسئلة للمستويات المتوسطة والعليا.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، أن أسئلة امتحانات اللغة العربية ستخاطب الفهم والتحليل والتطبيق ونواتج التعلم المرتبطة بالمنهج بالكامل منذ بداية الترم الأول حتى نهاية المنهج، وأن الأسئلة لن تتضمن أي أسئلة تعجيزية أو معقدة وستكون من المنهج وتكون الإجابات واضحة ولا تحتاج إلى تأويل.

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أن امتحان اللغة العربية سيكون أوبن بوك، إذ يتم تسليم الطلاب كتيب مفاهيم يتضمن أهم المصطلحات بالمنهج، وسيتم تسليمه للطلاب بداية الامتحان ويتم استلامه من الطلاب بعد نهاية الامتحانات مرة أخرى.