جمع كلمة إنسان.. الأكثر بحثا قبل امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024

مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة التي تنطلق بعد غد الاثنين، بمادتي التربية الدينية والوطنية غير المضافة للمجموع، يبدأ الطلاب الاستعداد لامتحانات نهاية العام، وتحديدًا امتحان اللغة العربية الذي عادة ما يحتوي على بعض المرادفات والمضادات التي يصعب على الطالب حلها، وتزيد عمليات البحث من قِبل طلاب الثانوية العامة 2024 عن جمع كلمة «إنسان».

ما جمع كلمة إنسان؟

الدكتور جودة مبروك، أستاذ اللغة العربية، عميد كلية آداب جامعة بني سويف السابق، أوضح خلال حديثه لـ«الوطن» جمع كلمة إنسان التي يبحث عنها طلاب الثانوية العامة 2024، موضحًا أنّ كلمة إنسان جمعها «أناس، أناسي»، وجمعها أصله أناسين، على وزن فعاليل، والمؤنث: إنسان، ولكنها تؤنث في العامية على «إنسانة»، ويعتبر هذا السؤال من بين الأسئلة الأكثر بحثًا قبل امتحان اللغة العربية.

توزيع درجات امتحان الثانوية العامة 2024

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ توزيع درجات امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024، يأتي على النحو التالي:

- المجموع الكلي: 80 درجة.

- عدد أسئلة الامتحان: 55 سؤالًا.

- مجموع الأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد» 51 سؤالًا؛ بـ 70 درجة.

- مجموع الأسئلة المقالية، 4 أسئلة؛ 10 درجات.

مواصفات امتحان اللغة العربية

وأشارت الوزارة، إلى أن مواصفات امتحان العربي للصف الثالث الثانوي، يأتي على النحو التالي:

أسئلة النصوص بواقع 20 درجة.

النحو بواقع 20 درجة.

أسئلة الأدب بواقع 6 درجات.

بلاغة بواقع 6 درجات.

14 درجة لسؤال التعبير.

8 درجات لسؤال القراءة.

6 درجات لأسئلة القصة.

موعد امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024

ومن المقرر وفقًا للجدول المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور رضا حجازي، أن يؤدي طلاب الثانوية العامة 2024، امتحان اللغة العربية يوم 22 يونيو الجاري، بعد انتهاء الطلاب من إجازة عيد الأضحى المبارك.