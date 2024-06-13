محافظ كفر الشيخ يعلن الاستعدادات النهائية لعيد الأضحى المبارك

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الاستعدادات النهائية لعيد الأضحى المبارك، اليوم، إذ أصدر تعليماته لرؤساء المراكز والمدن ورؤساء القطاعات والأجهزة المختلفة، باستمرار رفع درجة الاستعداد خلال إجازة العيد، وفتح الحدائق العامة والمتنزهات أمام الجمهور، والعمل على نظافتها، لاستقبال الرواد، وضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع، مقدما التهنئة بهذه المناسبة السعيدة إلى أبناء المحافظة، والشعب المصري العظيم، داعيا المولى عز وجل أنّ يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأنّ ينعم على مصر بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء.

تجهيز ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك

وجّه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن، بضرورة استمرار التنسيق مع الأوقاف والأمن، بشأن أماكن ساحات صلاة العيد، مع التأكد من الانتهاء من صيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها، فضلاً عن رفع مستوى النظافة العامة، وتكثيف حملات رفع القمامة، وإزالة التعديات والإشغالات بشكل يومي من مختلف الشوارع والأحياء السكنية وكل أماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات، حفاظا على المظهر الحضاري للمحافظة.

وشدّد على توفير الخدمات العامة للمواطنين وتأمين المرافق العامة من «كهرباء، ومياه، وصرف صحي» وغير ذلك، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والوحدات الصحية والمجازر، وفتحها لإجراء الفحص البيطري، وذبح الأضاحي للمواطنين بالمجان، على مستوى المحافظة، مع إلغاء الإجازات للعاملين بالمستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ، والمراكز الطبية والإسعاف، لاستقبال أي حالات مرضية والحالات الحرجة، خلال إجازة العيد، وتواجد الأطباء وفروع الإسعاف، فضلاً عن ضرورة التنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير سيارات الإسعاف، بالقرب من أماكن التجمعات والمتنزهات العامة للتدخل السريع ومواجهة الحالات الطارئة.

حملات للتأكد من صلاحية كافة السلع الغذائية

وأكد أنّه يتم تنفيذ خطة شاملة بالتنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة الرقابية وعمل الحملات الانضمامية، ما بين الصحة والطب البيطري ومباحث التموين لتكثيف الحملات المرورية على الأسواق ومحال الجزارة، ومحال بيع اللحوم الدواجن ومنافذ السلع الاستهلاكية، للتأكد من صلاحية كل السلع الغذائية وزيادة المعروض منها وخاصة سلعة السكر، طبقاً لاحتياجات المواطنين، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مع تشديد الرقابة وحملات التفتيش على جميع المخابز، لتوفير رغيف العيش بالمواصفات المطلوبة وبكميات كافية للمواطنين، لتلبية احتياجات المواطنين خلال عطلة العيد، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وكلّف رؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع والمدن ومراكز المحافظة على مدار 24 ساعة، وسرعة استكمال عمليات الرصف والإنارة والاهتمام بالحدائق والمتنزهات العامة، بالإضافة إلى تكثيف الحملات المرورية وضبط السيارات المخالفة وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية داخل شوارع مراكز ومدن المحافظة، ومتابعة تجهيزات أماكن الساحات المخصصة لصلاة العيد، البالغ عددها 385 ساحة بالتنسيق مع الأمن.

تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة

وأوضح المحافظ، أنّه تقرر تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة، وغرف عمليات فرعية بمجالس المدن وجميع مديريات الخدمات للتواصل مع المواطنين، وبحث شكواهم فورا والعمل على حلها على مدار 24 ساعة خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، مع ضرورة عمل نوبتجية لسيارة الونش التابعة للديوان العام لاستدعائها في حالات الحوادث والحالات الطارئة، لافتا أنّه جرى تخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ فقط، على رقم «114» من التليفون الأرضي، والرقم «0473220792»، لتلقي استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، والإبلاغ عن أي مخلفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين.

كما طالب المحافظ، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتواجد نوبتجيه بالمركز الرئيسي بالشركة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساءً، وتواجد نوبتجية كيميائي وفني بالمركز الرئيسي وأخرى لكل محطة على مدار الـ24 ساعة، وتواجد مشرف فني وطاقم صيانة لكل محطة وسيارة طوارئ ومهمات ومعدات، وأهمية متابعة عينات المياه.

تشديد الرقابة على محال الجزارة ومصانع الأسماك المملحة

وكلّف مديرية الشؤون الصحية، بتشديد الرقابة على محال الجزارة ومصانع الأسماك المملحة والمدخنة، وأماكن عرضها، وسحب عينات للتحليل، بالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطري، وتكثيف الحملات المرورية على المستشفيات والوحدات الصحية لمواجهة أي حالات قد تطرأ، والتعامل معها، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومديرية الطب البيطري والتموين، لتكثيف الحملات المرورية علي أماكن بيع المواد الغذائية والباعة الجائلين.

وأعطى المحافظ تعليماته لرئيس قطاع كهرباء كفر الشيخ بإنشاء غرفة عمليات بالمواقع الرئيسية لمحطات الكهرباء لمواجهة أي مشاكل طارئة، والعمل على الحل الفوري لمشاكل المواطنين، والعمل بنظام الورديات لجميع العاملين بالهندسات على مدار الـ24 ساعة، مع وجود وردية من الإدارة العليا بقطاعات الشركة، وتجهيز المخازن بإدارات الشركة بكافه المهمات المطلوبة وتجهيز كافة الهندسات بالسيارات ووسائل الاتصال اللاسلكية، وتجهيز وحدات الطوارئ «الديزل» ومحولات متنقلة على مقطورات بالمناطق الهامة وخاصةً المرافق والمستشفيات.

توفير غاز البوتاجاز ومراقبة توزيعه

وكلّف المحافظ مديرية التموين والتجارة الداخلية، وقسم مباحث التموين، بتكثيف الدور الرقابي للأجهزة الرقابية المختلفة لمراقبة أعمال المخابز، والأسعار بالأسواق، وضبط السلع منتهية الصلاحية، أو غير معلومة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات، وكذا اللحوم والدواجن والأسماك المملحة، وتشديد الرقابة عليها، وإنشاء غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التابعة لها بجميع المراكز لتلقي أي شكاوى أو مقترحات، والاهتمام بتوفير غاز البوتاجاز ومراقبة توزيعه، وعمل النوبتجيات اللازمة لمواجهة أي تقصير أو نقص، والمرور على الأسواق العامة والمجمعات الاستهلاكية والأنشطة المختلفة، للتأكد من وفرة السلع الأساسية المطابقة للمواصفات وانضباط الأسعار بالأسواق، وتحديد مواعيد تشغيل المخابز خلال أيام العيد.

كما وجّه وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، بحظر استخدام أيّ ساحات لصلاة العيد غير مرخص لها، والتنسيق مع الأجهزة المعنية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تخصيص وتجهيز 385 ساحة لأداء صلاة العيد، مع تحديد اثنين من الخطباء لكل ساحة أحدهما أصلي والآخر احتياطي، ونبه على ضرورة تواجد أئمة الساحات الأصليين والاحتياطيين، قبل صلاة العيد بساعة على الأقل وإشرافهم على الساحات.