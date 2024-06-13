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حملات على محال الجزارة والأسماك في قنا استعدادا لعيد الأضحى

كتب:

رجب آدم
04:26 م | الخميس 13 يونيو 2024
حملة قنا

حملة قنا

شنت مديرية الصحة والسكان في قنا، حملات مكبرة اليوم الخميس، بالتنسيق مع مديريتي الطب البيطري والتموين، ومكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية، للمرور على محلات الجزارة للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية.

فيما جرى المرور على محال بيع الأسماك، لمنع عرض سمكة "الأرنب السامة"، والتأكد من استيفاء أماكن تداول الأغذية للاشتراطات الصحية. 

إعدام مواد غذائية بقنا

وقالت مديرية صحة قنا، إنه جرى المرور على 27 منشأة غذائية، وأخذ 5 عينات لتحليلها للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي، كما تم إعدام 18 كجم أغذية و10 لتر مشروبات متغيرة الخواص الطبيعية وبها علامات تلف وفساد، كما تم تحرير 15 محضر مخالفات صحية، وإخطار الجهات المختصة لإغلاق 4 منشئآت غذائية لوجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية وعدم ترخيصها.

وأكد الدكتور محمد بدران، وكيل صحة قنا، على استمرار حملات التفتيش والمتابعة على منافذ الأغذية بكافة مراكز المحافظة، لضمان الأغذية المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف غريب محافظ قنا.

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