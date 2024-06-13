القبول في المدرسة الصناعية لمياه الشرب بالإسكندرية بمجموع 93% لطلاب الإعدادية

أصبح التعليم الفني من أهم ما يبحث عنه طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم، نظراً لارتباط التعليم الفني بسوق العمل وتوافر فرص الالتحاق بوظيفة مضمونة بعد التخرج، وتقدم «الوطن» أهم المعلومات عن المدرسة الثانوية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحي للبنين بالإسكندرية وهي مدرسة فنية نظام ثلاث سنوات بعدها يمنح الخريج شهادة دبلوم فني مياه شرب وصرف صحي.

تحقيق رغبات الطلاب

يقول الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، لـ«الوطن»، إن مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية تسعى دائماً لتوفير تعليم فنى متميز بما يحقق رغبات الطلاب في إيجاد مدارس تتيح للطلاب فرصة عمل بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، وما يحقق للطالب تعلم حرفة، بالإضافة للتعليم والتدريب ما يصنع منه مهنيا مدربا وماهرا، ويضمن مكانا في فرصة عمل مضمونة بعد تخرجه، سواء فى شركات مياه الشرب والصرف الصحى أو فى السوق الحرة.

التعليم الفني وجهة الطلاب

وأشارت أمل حسان، مدير عام التعليم الفني بمديرية تعليم الإسكندرية، إلى أن مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي واحدة من أهم مدارس التعليم الفنى من ناحية الدراسة، ويتم قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية والمتفوقين، وتضم طاقم هيئة تدريس على أعلى مستوى وجرى اختيارهم بعناية ويدرس الطالب مواد المدارس الفنية، بالإضافة إلى مواد تخصصية في مجال مياه الشرب والصرف الصحي المدرسة الفنية الوحيدة في مصر التي يستلم فيها الطلبة جهاز التابلت وتوضع عليه منصات تعليمية تخصصية والمدرسة مزودة بأحدث الوسائل التعليمية السمعية والبصرية.

المدرسة بها 3 شعب رئيسية

وأوضح المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إن المدرسة بها 3 شعب رئيسية هي «المعامل، والشبكات، والمحطات» والشعبة الجديدة وهي الأولى في مصر تخصص تحلية مياه، وتم تعيين خريجي المدرسة فور تخرجهم بشركات المياه والصرف الصحي، وفي حالة حصول الطالب على تقدير عال، يدرس مواد المعادلة ويلتحق بكلية الهندسة فى حالة تخطي المعادلة، ويتم قبول أبناء الإسكندرية ومطروح بالمدرسة وهي تابعة لإدارة العامرية التعليمية، ومكان المدرسة محافظة الإسكندرية حي العامرية، بمنطقة النهضة خلف شركة البتروكيماويات بجوار مجمع الصناعات البلاستيكية.

شروط القبول

وأعلنت المدرسة الثانوية الفنية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية للعام الدراسى 2024/2025، أنها تقبل الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة دور أول (بنين) فقط عام 2024م بحد أدنى 260 درجة، والإعدادية الأزهرية (مبصر) دور أول بنين فقط عام 2024 بحد أدنى 455 درجة (93%) ولا تقبل الطلاب الحاصلين على الإعدادية المهنية وطلاب الدمج وغير ذلك.