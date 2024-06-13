وظائف شاغرة للمعلمين في سلطنة عمان.. إليك الشروط ورابط التقديم

تحتاج دولة سلطنة عمان إلى مجموعة من المعلمين، للعمل لديها في مختلف تخصصات التعليم، وذلك بعدة شروط وضعتها وزارة التربية والتعليم بالسلطنة، وفقًا لما كشفت عنه بوابة سلطنة عمان التعليمية، وإليك أهم الشروط وطريقة التقديم.

شروط التقديم

- أن يكون المترشح للوظيفة حامل لجنسية الدولة الموفد إليها لجنة الإعارة والتعاقدات.

- يجب على المتقدم الترشح لوظيفة واحدة فقط.

- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل (تربوي) جامعي ( بكالوريوس - الليسانس) في التخصص المطلوب.

- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التخصص.

- أن تكون الوثائق (الخبرة، المؤهل الدراسي، كشف الدرجات + الثانوية العامة) مصدقة من قبل الجهات ذات الاختصاص.

- أن يكون المتقدم ملماً بالبرامج الأساسية بالحاسب الآلي والتعامل مع المواقع التعليمية.

- اجتياز الامتحان التحريري الإلكتروني والمقابلة.

- أن يكون لائق صحيًا وذلك من خلال إجراء الفحص الطبي.

- على أن لا يتجاوز عمر المترشح عن 47 عاماً.

شروط عامة

ومن الشروط العامة كذلك:

1- يجب على المترشح احضار أصل جواز السفر المقروء إلكترونياً صالح لفترة لا تقل عن 8 أشهر في حال التواصل معه من قِبل اللجنة.

2- يجب على المترشح احضار أصول المستندات المطلوبة (شهادة الخبرة، شهادة المؤهل الدراسي، شهادة الدبلومة العامة في التربية – إن وجدت- ، كشف الدرجات + الثانوية العامة)، بالإضافة إلى وجوب إحضار نسخ لكل المستندات.

يجب على المترشح إرفاق صورة شخصية حديثة ملونة مقاس (4 *6) بخلفية بيضاء في النظام، ولا يسمح إرفاق الصورة من جواز السفر، وأن لا تكون صورة جانبية ولا صورة سلفي.

4- ألا يكون صدَر للمترشح تأشيرة عمل مسبقاً ولم يتمّ السفر للسلطنة.

5- ألا يكون المترشح قد غادر السلطنة ولم يتمّ إلغاء اقامته السابقة.

6- ألا يكون المترشح على رأس العمل بالسلطنة.

7- ألا يكون لديه عقد عمل ساري المفعول بالسلطنة.

عدم الحضور إلى مقر اللجنة إلا بعد التأكّيد على ذلك من قبل المختصين بلجنة الإعارة والتعاقدات بذلك من خلال التواصل معكم عن طريق الاتصال.

طريقة التقديم

يمكنك التقديم على إحدى هذه الوظائف من خلال بوابة سلطنة عمان التعليمية من هنــــــــا، ويجب تعبئة البيانات في استمارة التقديم بالنظام من واقع بيانات جواز السفر.