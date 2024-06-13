وظائف خالية برواتب وحوافز تصل لـ61 ألف جنيه في القاهرة.. رابط التقديم

تطلب إحدى شركات القطاع الخاص، مندوبي مبيعات، لديهم المقدرة بناء العلاقات مع العملاء، وتحقيق أهداف المبيعات في مجال المعدات الطبية، وذلك للحاصلين على جميع المؤهلات العالية، مقابل الحصول على راتب ثابت يصل إلى 11 ألف جنيه، وحوافز تصل إلى 51 ألف جنيه، وفقًا لموقع توظيف مصر.

شروط الوظيفة

يشترط للقبول بتلك الوظيفة بعض الشروط العامة، والتي من أهمها:

- يقع مقر العمل في المعادي بالقاهرة.

- الجنس المطلوب: ذكور.

- اللغة الإنجليزية: جيد.

- السن المطلوب: يبدأ من 23 إلى 30 سنة.

- الحاسب الآلي: جيد.

- المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

- مايكروسوفت أوفيس: جيد.

- نوع الوظيفة: يوم كامل.

مميزات الوظيفة

تتميز تلك الوظيفة برواتبها المجزية، بالإضافة إلى الحوافز الكبيرة، ومن أهم مميزاتها:

- الراتب الأساسي: يبدأ من 10 آلاف وحتى 11 ألف جنيه.

- الحوافز الإضافية: تبدأ من 10 آلاف وحتى 50 ألف جنيه.

- توفير مواصلات (بدل مواصلات).

- تأمينات صحية واجتماعية.

ويمكنك التقديم على الوظيفة من خلال الدخول على موقع توظيف مصر من هنـــــــا، ثم الضغط على تقدم للوظيفة، وإدخال البيانات المطلوبة.