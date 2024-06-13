عصام عمر يبدأ تصوير فيلم «سيكو» بمشاركة طه دسوقي

بدأ النجم عصام عمر، اليوم، تصوير أول مشاهده في الفيلم، والذي يحمل اسم «سيكو»، والذي يشاركه فيه البطولة الفنان طه دسوقي، والمقرر عرضه في نهاية 2024، وهو فيلم من تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس، وإنتاج المتحدة للإنتاج السينمائي وفيلم سكوير والمنتج أحمد بدوي.

يأتي هذا العمل لعصام عمر بعد النجاح الكبير الذي حققه في الموسم الرمضاني الماضي، وذلك حينما تقاسم البطولة مع الفنان أحمد داش في مسلسل «مسار إجباري»، والذي عُرض بالتزامن على قنوات الشركة المُتحدة.

تصعيد جيل جديد من شباب الفنانين

يأتي هذا ضمن خطة الشركة المُتحدة في تصعيد جيل جديد من شباب الفنانين، على جميع المستويات في التمثيل والإخراج والتأليف، حيث علق عصام عمر من قبل على هذا الأمر فى تصريحات سابقة لـ«الوطن»، قائلًا إن «المتحدة» تلعب دوراً مهماً فى تصعيد الشباب وإعطائهم فرصاً ومساحة لتقديم مواهبهم أمام الجمهور فى الأعمال الفنية، وهو ما حدث معه فى مسلسل «بالطو».

تطور سوق الدراما

وأضاف: «دائماً ما تتبع الشركة المتحدة نظرية إعطاء الفرصة للموهوبين، ورأينا ذلك هذا العام فى السباق الرمضانى من خلال مسلسل مسار إجبارى الذى قمت ببطولته بجانب أحمد داش، وهذا مؤشر على تطور سوق الدراما».