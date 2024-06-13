تنسيق الثانوية العامة 2024 والدبلومات الفنية في شمال سيناء

اعتمد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، منذ قليل، تنسيق الثانوية العامة 2024 للعام الدراسي 2024/2025 للطلاب الحاصلين على الشهادة الاعدادية لهذا العام، وتنسيق القبول بمدارس التعليم التجاري والفني والزراعي، بناءً على توصية لجنة التنسيق بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 بمحافظة شمال سيناء

قال حمزة رضوان وكيل وزاره التربية والتعليم بمحافظ شمال سيناء، إنه جرى التصديق على درجات القبول بالثانوية العامة والتعليم الفني بكل نوعياته، وكانت نتيجة للقبول للثانوي العام اعتبارا من الطلاب الناجحين بمجموع درجات 245 درجة، أما بالنسبة لطلاب مدارس التعليم الخاص الناجحين بمجموع 200 درجة، وطلاب فصول الخدمات من الحاصلين على 190 درجة.

تنسيق التعليم الفني 2024 في شمال سيناء

أضاف «رضوان» أن الطلاب الناجحين بمجموع من 140 درجة إلى 215 درجة يسمح لهم بالتنسيق في التعليم الفني بكل تخصصاته تجاري وصناعي وزراعي وفندقي وكل طلاب محافظة شمال سيناء، لهم مكان في مدارس التعليم الثانوي العام والخاص والخدمات والتعليم الفني.

تنسيق التعليم الفندقي 2024

- مدرسة العريش لشؤون الفندقة والخدمات السياحية المشتركة:

- 160 درجة للطلاب الحاصلين على شهادة الدور الأول.

- 150 درجة للطلاب الحاصلين على شهادة الدور الثاني.

تنسيق التعليم الزراعي 2024

- مدرسة الشهيد اللواء محمد إبراهيم الثانوية الزراعية المشتركة بالمساعيد:

- 200 درجة للطلاب الحاصلين على شهادة الدور الأول.

- 180 درجة للطلاب الحاصلين على شهادة الدور الثاني.

- مدرسة رابعة الثانوية الزراعية المشتركة:

- 170 درجة للطلاب الحاصلين على شهادة الدور الأول.

- 150 درجة للطلاب الحاصلين على شهادة الدور الثاني.

- مدرسة الشهيد سليمان زيد الثانوية الزراعية المشتركة بالعريش:

- 140 درجة للطلاب الحاصلين على شهادة الدور الأول.

- 120 درجة للطلاب الحاصلين على شهادة الدور الثاني.

وأشار السيد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إلى أن المديرية ستقوم بتوزيع قواعد القبول على جميع الإدارات التعليمية المختلفة لتنفيذها ومتابعتها، مؤكداً على ضرورة تنفيذ التوجيهات بكل دقة واعتناء.

ومن المقرر أن تبدأ عملية التقديم للمدارس بجميع أنحاء المحافظة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 وحتى الخميس 20 يونيو 2024.

وأعرب المحافظ عن أهمية الالتزام بقواعد القبول المعتمدة لضمان التحاق الطلاب المستحقين بالمدارس الفنية والزراعية، بما يساهم في تحسين جودة التعليم الفني والزراعي بالمحافظة.