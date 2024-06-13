مصدر يكشف موعد إعلان تنسيق الثانوية العامة 2024 في الجيزة

كشف مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن موعد إعلان تنسيق الثانوية العامة 2024 في الجيزة للعام الدراسي المقبل 2024-2025، إضافة إلى موعد امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية.

تنسيق الثانوية العامة 2024 الجيزة

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنّه سيتم إعلان تنسيق القبول بالثانوية العامة والتعليم الفني 2024 بعد إجازة عيد الأضحى، عقب الانتهاء من تقديم وفحص تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية.

وتابع المصدر، أنّ المديرية بدأت تحليل نتيجة الشهادة الإعدادية أو ما يسمي بالمجموع التكراري، حيث يتم تقسيم شرائح الطلاب وعدد الفصول المتاحة ومجموع الطلاب، لتحديد المجموع المناسب للقبول في تنسيق الثانوية العامة والتعليم الفني للعام الدراسي المقبل 2024-2025، واعتماده رسميا من محافظ الجيزة.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، بنسبة نجاح 96,97، كما يلي.

- بلغ إجمالي المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الجيزة 190 ألفا و977 طالبا.

- بلغ أعداد الناجحين 165 ألفا و86 طالبا.

- بلغت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع 94,29% ومدارس المكفوفين 100%.