تنسيق الثانوية العامة 2024 في الوادي الجديد.. حد أدنى لكل إدارة تعليمية

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، تنسيق الثانوية العامة 2024، وحدد الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام، للعام الدراسي 2024/2025، مما يتيح الفرصة لـ50% من الطلاب الناجحين للالتحاق بالثانوية العامة في المحافظة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 في الوادي الجديد

أعلن المحافظ الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام في كل إدارة تعليمية على النحو التالي:

إدارة الخارجة التعليمية: 235 درجة فأكثر.

إدارة الداخلة التعليمية: 236 درجة فأكثر.

إدارة الفرافرة التعليمية: 210 درجات فأكثر.

إدارة بلاط التعليمية: 210 درجات فأكثر.

إدارة باريس التعليمية: 220 درجة فأكثر.

تكافؤ الفرص في تنسيق الثانوية العامة 2024

وأكد أنّ تحديد درجات تنسيق الثانوية العامة 2024 في الوادي الجديد يأتي من منطلق الحرص على تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الطلاب، مع إمكانية النزول بالمجموع في حدود الفراغات والأماكن الشاغرة بكل إدارة تعليمية لضمان استيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب الناجحين.