اعتماد تنسيق الثانوية العامة 2024 بمحافظة القليوبية رسميا

اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تنسيق الثانوية العامة 2024 بالمحافظة رسميًا، لبدء القبول في الصف الأول الثانوي العام على مستوى مدارس القليوبية للعام الدراسي 2023/ 2024، إذ جرى تحديد مجموع 230 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية.

تنسيق الثانوية العامة 2024 بمحافظة القليوبية

وأوضح «الهجان» في بيان له، أنّ تنسيق الثانوية العامة 2024 بمحافظة القليوبية للحاصلين على الشهادة الإعدادية بالنسبة لخريجي مدرسة خاصة أو رسمية لغات، ويرغبون في التقدم لمدارس ثانوية رسمية يجري قبولهم وفق شروط التنسيق ومحل سكنهم، ويستثنى الطالب الحاصل على مجموع 277 درجة فأكثر من التوزيع الجغرافي.

عدد فصول الصف الأول الثانوي

وأكد المحافظ أنّ القيادة السياسية والدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية خاصة، في ظل الجهود المبذولة لبناء المواطن وتعظيم دور المدرسة، مطالبًا العاملين بالمنظومة من معلمين وطلاب ببذل المزيد من الجهد والتفوق لتحقيق أعلى النتائج.

ووجه وكيل الوزارة بضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة بشأن تنسيق الثانوية العامة 2024 بمحافظة القليوبية وضمان سير عملية التنسيق بكل شفافية وعدالة، مشددًا على أهمية تيسير الإجراءات أمام أولياء الأمور والطلاب لضمان تسجيلهم بسهولة وسرعة، مع توفير المعلومات المطلوبة للطلاب وأولياء الأمور حول عملية التنسيق، مؤكداً أهمية مراعاة جودة التعليم والاهتمام بتوزيع الطلاب بشكل متوازن بين المدارس.

من جهتها، أشارت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إلى أنه وفق تنسيق الثانوية العامة 2024 بمحافظة القليوبية، فإن عدد فصول الصف الأول الثانوي المتاحة بالمدارس الرسمية للعام الدراسي الجديد 770 فصلًا، لافتة إلى أنّ عدد الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بلغ 89 ألفًا و897 طالبًا وطالبة.