ترتيب المحافظات في تشجير الشوارع.. الدقهلية الأولى بـ473 ألف شجرة

أعلنت وزارة التنمية المحلية، نتيجة المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، حيث فازت محافظة الدقهلية بالمركز الأول في قائمة المحافظات الأكثر تشجيرا، من إجمالي ما تم توريده، بحيث بلغ التشجير بها 473.8 ألف شجرة، يليها محافظة الشرقية في المركز الثاني، بـ309 آلاف، ثم محافظة الغربية في المركز الثالث، بـ232 ألف شجرة.

وجاءت محافظة المنوفية في المركز الرابع بعدد 175 ألف شجرة، ثم محافظة الوادي الجديد في المركز الخامس بعدد 165 ألف شجرة، وفي المركز السادس حلت محافظة شمال سيناء، بعدد 110 آلاف شجرة، ثم المركز السابع محافظة بني سويف بعدد 108 آلاف شجرة.

وفي المركز الثامن جاءت محافظات الأقصر والبحيرة وكفر الشيخ، بعدد 103 آلاف شجرة بالتساوي لكل منها، ثم في المركز التاسع محافظة جنوب سيناء بـ82.4 ألف شجرة، وفي المركز العاشر حلت محافظة أسوان بـ81 ألف شجرة، بينما حلت محافظة الجيزة في المركز الحادي عشر بـ72.1 ألف شجرة.

مبادرة 100 مليون شجرة أطلقها الرئيس السيسي

كشفت وزارة التنمية المحلية، عن استكمال جهودها بالمضي قدما وبمعدلات إنجاز سريعة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تماشيا مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة التي وضعتها الدولة في ظل التحديات والتغيرات المناخية التي تواجه مصر، وغيرها من دول العالم المختلفة، التى يمثل فيها البعد البيئي محورا أساسيا بشكل يسهم في الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والاستثمار فيها، مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان.

71 مليون جنيه تكلفة تنفيذ المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون شجرة

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية إن إجمالي الاعتمادات المالية التي أتاحتها الوزارة بلغت 71 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، مشيرا إلى أنه جرى الانتهاء بالفعل من إتاحة المبالغ المخصصة لوزارة الإنتاج الحربي، وردت خلالها نحو 2.005 مليون شجرة لعدد 20 محافظة، لافتا الى أن وزارة التنمية المحلية أتاحت دفعة مقدمة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي تمكنت بدورها من توريد 495 ألف شجرة لـ5 محافظات، وجار العمل على توريد باقي الأشجار المتفق عليها.