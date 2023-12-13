زراعة 175 شتلة في مطاي بالمنيا ضمن مبادرة «100 مليون شجرة»

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مواصلة الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ مبادرة «زراعة 100 مليون شجرة»، في إطار مواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين مع التركيز على الزراعة أمام المدارس والمؤسسات ومراكز الشباب والمستشفيات وجانب الطرق والمحاور ومداخل القرى والمدن وغيرها من الأماكن، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن استدامة الأشجار التي يتم زراعتها، والاستفادة منها.

استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار

وفى هذا السياق، أوضح هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، أنه يجري استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى، حيث تم استكمال زراعة 175 شتلة متنوعة بالطريق الدائري لمدينة مطاي بالجانب الغربي في نطاق حي جنوب المدينة.

ري الأشجار المزروعة والنباتات القديمة

كما تم ري الأشجار المزروعة وري النباتات القديمة وإجراء أعمال نظافة الحشائش ورفعها بالطريق الدائري للحفاظ على المنظر الجمالي واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن استدامة الأشجار التي يتم زراعتها والاستفادة منها.