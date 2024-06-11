وزير التنمية المحلية يوجه بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وحلّها

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، وفتح قنوات التواصل معهم من خلال مبادرة «صوتك مسموع» بمختلف محافظات الجمهورية، والاستماع إلى شكواهم وسرعة حلها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم وتخفيف المعاناة عن المواطنين وتطوير منظومة الشكاوى.

إزالة التعديات

وفى سياق متصل، تابعت وزارة التنمية المحلية جهود مبادرة صوتك مسموع في حل الشكاوى الخاصة بإزالة تعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة في محافظة المنيا.

وتلقت مبادرة صوتك مسموع شكوى الأهالي من تعدي أحد المواطنين على الأرض الزراعية بقرية عطف حيدر بعزبة الفلاح غرب المدرسة الابتدائية بمركز العدوة بمحافظة المنيا.

إجراء قانوني

وتواصلت المبادرة مع رئيس مركز ومدينة العدوة الذي وجه بتحرك الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وأفاد بأنَّه تمّ شن حملة من مجلس المدينة لإزالة البناء المخالف على الأرض الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

ووجه الأهالي الشكر لوزارة التنمية المحلية والأجهزة التنفيذية بمحافظة المنيا على سرعة الاستجابة والتدخل لإزالة المخالفات.