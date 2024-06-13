حزب الجيل يرحب بقرارات المجلس الأعلى للإعلام: تحمي الشباب والنشء

رحب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، بالقرارات التي اتخذها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن ضوابط عمل المنصات الرقمية والفضائية المشفرة، مضيفا أنها كانت ضرورة دستورية، فرضها الالتزام بتعاليم الأديان السماوية وقيمنا الروحية والأخلاقية.

وأكد الشهابي أهمية هذه القرارات في حماية المجتمع، وخاصة الأجيال الجديدة من الشباب والنش من الحملات الغربية الشيطانية التي تستهدف ضرب الوطن من خلال ضرب قوته الحقيقية المتمثلة في الأجيال الجديدة بنشر المثلية والخلاعة والمجون بين صفوفها.

جذب المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية

وأشار الشهابي إلى أن قرارات المجلس الأعلى للإعلام تأتي تنفيذا لقانونه الذي يلزمه باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المجتمع لا سيما الشباب والنشء من المحتويات الضارة، وتحسين شفافية مراقبة المحتوى، وتهيئة المجال الذي يسمح بجذب المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، مع تطبيق أعلى المعايير الدولية في هذا المجال.

حماية المواطنين

وشدد رئيس حزب الجيل على أن مهلة التسعين يوم التي حددها المجلس لتوفيق أوضاعها كافية تماما، وخاصة أن المجلس أعلن معها، استعداده لتقديم كل التسهيلات الممكنة في ضوء قوانين المجلس والأكواد الإعلامية، وذلك لحماية المواطنين من أي محتوى إعلامي يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية وتقليل المحتوى غير القانوني، وتأكيدا لحقوق النشء والأطفال في الإعلام.