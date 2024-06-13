سلسلة تنقذ رجلا من الموت.. كيف صدت الرصاصة عن رقبته؟

نجا رجل من كولورادو الأمريكية، بأعجوبة من الموت بعد أن حولت قلادة معدنية كان يرتديها مسار رصاصة كانت موجهة إليه، ما أثار موجة من التفاعلات عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ عبر النشطاء عن اندهاشهم من هذه الواقعة ونجاة هذا الرجل من الموت.

الرصاصة تغير مسارها بسبب القلادة

ووفقًا لشرطة المدينة التجارية، وقع الحادث الأسبوع الماضي خلال مشاجرة عنيفة بين الضحية وشخص آخر، وفي أثناء الشجار، أطلق الشخص الآخر النار على الضحية، إلا أن الرصاصة اصطدمت بالقلادة وغيرت مسارها بدلًا من أن تخترق رقبته.

ووصفت الشرطة القلادة بأنها مصنوعة من سبيكة معدنية صلبة، على عكس الفضة التي عادة ما تكون ناعمة، مشيرة إلى أن صلابة القلادة هي التي أنقذت حياة الضحية؛ إذ منعت الرصاصة من اختراق رقبته، وبالتالي إنقاذه من موت محقق.

ارتداء المجوهرات المعدنية القوية

وعلى الرغم من أن الشرطة لم تحدد نوع المعدن الذي صنعت منه القلادة، فإنها حثّت المواطنين على ارتداء المجوهرات المعدنية القوية لحماية أنفسهم من الإصابات في حال تعرضهم لعنف، كما هو الحال في هذه الحادثة.

تفاعل رواد الـ«سوشيال ميديا»

وقد أثار الحادث موجة من التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ عبر الكثيرون عن دهشتهم من حظ الضحية ووصفوا ما حدث بـ«المعجزة»، فكتب أحدهم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «يا إلهي.. لا أصدق كيف نجا هذا الرجل من موت محقق عن طريق قلادة رقبة.. كيف لهذه القلادة أن توقف رصاصة نارية بهذا الشكل؟!»، وكتب آخر: «كلما قرأت تفاصيل هذا الحادث أُصيبت بالدهشة، وحتى الآن لا يمكنني تخيل هذه الواقعة، فكيف اقتربت الرصاصة من الرقبة وأبعدتها القلادة في آخر لحظة لتحمي الرجل وتمنحه عمرًا جديدًا».