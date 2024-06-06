سبب صادم وراء مشاجرة مبابي مع والدته بعد انتقاله لريال مدريد

بعد تعاقد ريال مدريد الإسباني مع المهاجم الفرنسي كليان مبابي، في صفقة انتقال حر، فور انتهاء عقده من ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي، تحدثت بعد التقارير عن مشكلة حدثت بين اللاعب ووالدته فايزة العماري، التي تقوم بإدارة أعماله.

وقال موقع ديفينسا سنترال الإسباني، إن والدة مبابي لم يعجبها المبلغ المقدم لابنها من قبل النادي الملكي بقيادة الرئيس فلورنتينو بيريز، حيث كانت «العماري» تسعى لحصول ابنها على رقم كبير، لكنها فوجئت بموافقة «مبابي» على نصف الراتب الذي كان يتقاضاه مع باريس.

حيث وافق اللاعب الفرنسي على تقاضي مبلغ 33 مليون يورو في الـ 5 سنوات المقبلة مع الريال، بينما كان يتقاضى أكثر من 60 مليون يورو مع باريس سان جيرمان.

راتب مبابي ينقسم إلى جزئين

وانقسم راتب كليان مبابي إلى جزئين، الأول هو صافي تعاقده بـ 13 مليون يورو سنوياً بعد خصم الضرائب، والثاني 20 مليون يورو مكافآت، لينخفض دخل اللاعب بطريقة كبيرة، وهو ما أغضب والدته، التي كانت تأمل في حصوله على راتب قريب من الأموال التي يحصل عليها من نادي باريس، لكن اللاعب يرى أن المال ليس كل شيء، ويريد اللعب في نادي ريال مدريد فريق أحلامه منذ الطفولة.

تعاقد مدريد مع مبابي لمدة 5 سنوات

يذكر أن ريال مدريد الإسباني، قد أعلن يوم الاثنين التوقيع مع الفرنسي كليان مبابي، بعقد يصل إلى 2029، بعد رحيله مع نادي باريس سان جيرمان.