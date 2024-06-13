وزير الرياضة: «كابيتانو مصر» يواصل تسويق لاعبيه لأندية الدوري الممتاز

انعقد المؤتمر الصحفي لانتقال لاعبي المشروع القومي «كابيتانو مصر» إلى نادي «زد اف سي»، وهما: اللاعب أحمد أشرف مواليد 2009 مهاجم، من محافظة المنوفية، واللاعب محمد هاني مواليد 2009، ابن صعيد مصر محافظة قنا ظهير أيسر.

جاء ذلك في ضوء توجيهات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، لتسويق لاعبي المشروع القومي «كابيتانو مصر»، أحد مشروعات وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كابيتانو مصر مبادرة رائدة تحظى برعاية رئيس الجمهورية

أكد وزير الرياضة، أن مشروع كابيتانو مصر مبادرة رائدة تحظى برعاية ودعم رئيس الجمهورية، وتهدف لتشجيع ودعم المواهب الكروية الواعدة في مصر، معربًا عن تفاؤله الكبير، وثقته في أن هذا المشروع سيكون نقلة نوعية في عملية اكتشاف المواهب الكروية في مصر.

اختيار أفضل العناصر كنواة لنجوم المستقبل

أشار «صبحي» إلى حجم المجهود المبذول من جميع القائمين على تنفيذ المشروع، ومشاركة عددا كبيرا من نجوم كرة القدم بالمشروع، ما يساهم في تحفيز النشء، واختيار أفضل العناصر كنواة لنجوم المستقبل وتسويقهم للأندية.

جاء المؤتمر بحضور الدكتور محمود سعد المدير الفني للمشروع، الكابتن محسن عبد المسيح عضو اللجنة الفنية، الدكتور أحمد عبد الله المدير التنفيذي لنادي زد إف سي، الكابتن حمادة صدقي رئيس قطاع الناشئين بنادي زد إف سي، ولفيف من المعنيين بوزارة الشباب والرياضة.

ومن الجدير بالذكر، أن المشروع القومي «كابيتانو مصر»، سوق لاعبين إلى نادي الإسماعيلي مؤخراً، والآن إلى نادي «زد» كمرحلة أولى، وهناك لاعبين آخرين سينضمون إلى نادى «زد إف سي»، وأن هناك أندية أخرى سيتعاقد معها قريبا.