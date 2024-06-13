«مياه القاهرة»: لا صحة لانقطاع الخدمة بمنطقة الأسمرات لمدة 10 أيام متواصلة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه لا صحة لما تم نشره على أحد المواقع بشأن انقطاع المياه بمنطقة الأسمرات لمدة عشرة أيام متواصلة.

وأشارت في بيان، إلى أنه نظرًا لارتفاع درجات الحرارة الشديدة وزيادة الاستهلاك فقد أثر ذلك على ضغوط المياه بالأدوار العليا، وتقوم الشركة بالدفع بسيارات مياه نقية صالحة للشرب توزع مجانًا في حالة تلقي أي شكاوى من انقطاع المياه.

وأكدت أنه لم يحدث انقطاع المياه لمدة 10 أيام متواصلة بأي منطقة نهائيا سواء بمنطقة الأسمرات أو أي منطقة أخرى بنطاق محافظة القاهرة.