كشفت محافظة القاهرة عن مواعيد وأماكن ذبح الأضاحي مجانا بمحافظة القاهرة، خلال أيام عيد الأضحي 2024، حيث افتتحت المحافظة 18 مجزرا في جميع مدن وأحياء وضواحي المحافظة، لذبح الأضاحي طوال أيام عيد الأضحى، مع توفير أطباء بيطريين للكشف المجاني قبل إتمام عملية الذبح.

أماكن ذبح الأضاحي مجانا محافظة القاهرة خلال عيد الأضحى 2024

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي، أماكن ذبح الأضاحي مجانا، بمدن وأحياء محافظة القاهرة خلال أيام عيد الأضحى 2024 من مجازر ومنافذ.

أماكن ذبح الأضاحي مجانا بمحافظة القاهرة في عيد الأضحى 2024

أماكن مجازر ذبح الأضاحي بالمجان في القاهرة.

- المجزر الآلي.

ـ مجزر جيركو.

ـ مجزر السلام.

ـ مجزر الممتاز.

ـ مجزر طرة.

ـ مجزر حلوان.

من جانبها، أصدرت محافظة القاهرة منشورا عبر صفحتها الرسمية، بأن الذبح بالمجازر التابعة لها يتم بشكل مجاني دون أي تكلفة مالية على المواطنين، مشيرا إلى أن مجازر القاهرة موجودة في أكثر من مكان على مستوى المحافظة، في مناطق «البساتين، جيركو، السلام، الممتاز، طرة، حلوان».

وأضافت المحافظة أن كل مجزر يوجد به عدد من الأطباء البيطريين لتوقيع الكشف الطبي على الأضاحي قبل بدء عملية الذبح، وذلك للتأكّد من سلامة الأضاحي الخاضعة لعمليات الذبح، وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

ومن المقرر أن يتم فتح المجازر يوميا طوال أيام العيد، من الساعة 7 صباحًا وحتى 9 مساءً مجاناً.

وكانت دارالإفتاء قد أعلنت أن وقفة عرفات يوم السبت 15 يونيو 2024، وأول أيام عيد الأضحى المبارك هو يوم الأحد 16 يونيو 2024، وأيام التشريق من الاثنين إلى عصر يوم الأربعاء 19 يونيو 2024.