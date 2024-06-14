أماكن ذبح الأضاحي مجانا بمحافظة البحر الأحمر في عيد الأضحى 2024

ساعات ويبدأ المسلمون ذبح الأضاحي في عيد الأضحى المبارك 2024. ويبحثون عن أماكن ذبحها مجانًا في البحر الأحمر، إذ خصصت مديرية الطب البيطري بالمحافظة عددًا من الأماكن بناءً على توجيهات اللواء المحافظ عمرو حنفي.

أماكن ذبح الأضاحي في البحر الأحمر

وأعلنت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر برئاسة الدكتور محمد السيد في بيان صحفي عن أماكن ذبح الأضاحي في عيد الأضحى المبارك 2024 مجانًا للمواطنين كالتالي:

- أماكن ذبح الأضاحي في مدينة الغردقة: في مجزر مدينة الغردقة.

- أماكن ذبح الأضاحي في مدينة رأس غارب: في المجزر الآلي برأس غارب.

- أماكن ذبح الأضاحي في سفاجا: في المجزر الآلي بسفاجا.

- أماكن ذبح الأضاحي في مدينة القصير: في المجزر الآلي بالقصير.

- أماكن ذبح الأضاحي في مدينة مرسى علم: في المجزر بمرسى علم.

- أماكن ذبح الأضاحي في مدينة الشلاتين: في المجزر الآلي بالشلاتين.

- أماكن ذبح الأضاحي في مدينة حلايب: في مجزر مدينة حلايب.

مخلفات الأضحية

ومن جانبها حذرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر المواطنين من عدم إلقاء بقايا مخلفات الأضحية في شبكات الصرف الصحي عقب الانتهاء من الأضحية، وذلك حتى لا تتعرض شبكات الصرف للانسداد والطفح مما يتسبب في أضرار صحية وبيئية.

وأعلنت محافظة البحر الأحمر حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى، وعقد غرفة عمليات مركزية على مدار الساعة وتفعيل الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين طوال 24 ساعة والتعامل مع أي حالات طارئة على الفور.