فتح المجازر أمام المواطنيين لذبح الأضحية مجانا بشمال سيناء

أكدت الدكتورة عبير حجاب مديرة مديرية الطب البيطري بشمال سيناء، فتح المجازر أمام المواطنين لذبح الأضاحي مجانًا، تيسيرًا على المواطنين، مشيرة إلى أن مجازر المحافظة جاهزة لذبح الأضاحي، حيث ستفتح أبوابها عقب صلاة عيد الأضحى المبارك، حتى غروب شمس رابع أيام عيد الأضحى المبارك، فضلًا عن توفير طبيب بيطري للإشراف على عملية الذبح.

توفير جهاز سونار في المجازر

أعلنت «حجاب»، في بيان، توفير جهاز سونار بالمديرية للكشف على رؤوس الأبقار والماعز والضأن، للتأكد من خلوها من أي حالات حمل، إذ أنه غير جائز شرعًا التضحية بالإناث العشار.

رفع درجة الاستعدادات بالمستشفيات

وقال الدكتور أحمد سمير مدير عام مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، إنه جرى رفع درجة الاستعدادات بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد إلغاء جميع إجازات الأطباء وهيئة التمريض بأقسام الاستقبال والطوارئ، وتوفير أدوية الطوارئ والمحاليل وأكياس الدم، لمواجهة أي حالات طارئة تصل إلى المستشفيات خلال أيام العيد، بجانب توفير أطقم طبية إضافية على أعلى مستوى، متخصصة في جراحة المخ والعظام والباطنة، والتخصصات الطبية الحرجة بمختلف مستشفيات المحافظة، بجانب الاستفادة من أطباء البروتوكول الموقع مع 4 جامعات مصرية.

فيما أعلن الدكتور محمود عامر مدير عام مرفق إسعاف شمال سيناء، عن رفع حالة الطوارئ بمرفق إسعاف شمال سيناء، واستمرار عمل غرفة العمليات بديوان المرفق بالعريش، لتلقي بلاغات المواطنين علي مدار الساعة، مؤكدًا توزيع سيارات الإسعاف على المحاور والطرق الرئيسية على مستوي المحافظة، لمواجهة أي طوارئ خلال أيام العيد.