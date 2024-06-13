سر احتفاظ لحوم الأضحية بقيمتها الغذائية كاملة.. خطوات مهمة قبل تجميدها

يتطلب حفظ لحوم الأضاحي، سواء المذبوحة في المجازر أو المنزل، طريقة خاصة، قبل وضعها في الثلاجة، وذلك حتى لا تفقد قيمتها الغذائية، لكونها تختلف عن اللحوم المُباعة، والتي تمر بمراحل طبيعية في حفظها قبل وصولها إلى محال الجزارة وتتعرض للهواء الطبيعي لفترات كافية.

وأوضحت الدكتورة يسرا الإسلامبولي، بمديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنه لا بد من اتباع عدة خطوات قبل حفظ لحوم الأضحية، لكي تحتفظ بقيمتها الغذائية كاملة وهي كالتالي:

تهوية اللحوم قبل تجميدها

1- بعد عملية الذبح مباشرة تكون درجة حرارة اللحمة بنفس درجة حرارة جسم حيوان الأضحية، لذا لا بد من تهوية اللحوم بوضعها مفرودة على «صواني مسطحة» بمكان نظيف وجيد التهوية لمدة تتراوح من 3 إلى 5 ساعات.

2- تسمى تلك الخطوة بالتشميع وهي عملية مهمة جدا يحدث خلالها عملية «التيبس الرمي للحوم»، وتعمل على زيادة الوسط الحامضي للحوم والذي يعمل كمادة حافظة لمنع التكاثر البكتيري، ويعمل على ترطيب أنسجة اللحوم وإكسابها الطعم والرائحة المميزة.

3- تحفظ اللحوم على أرفف الثلاجة لمدة من 2 إلى 3 ساعات.

4- تقطع اللحوم إلى قطع متوسطة الحجم، وتوضع داخل أكياس شفافة مخصصة لحفظ الطعام في الفريزر، ويفضل ألا تزيد كمية اللحوم عن كيلو جرام في كل كيس.

5- تفريغ أكياس اللحوم من الهواء لتجنب حروق التجميد.

حفظ اللحوم في الفريزر

6- ترك فواصل صغيرة بين أكياس اللحوم في الفريزر، وتجنب تكديس الأكياس بكميات كبيرة فوق بعضها، لضمان وصول التبريد بشكل كامل لجميع الأكياس.

7- يفضل وضع المحتوى الدهني للحوم على السطح كي يصل إليها الهواء البارد بشكل أفضل، وبالتالي سرعة تجميدها، لأن الدهون سريعة الفساد والتلف عن اللحوم.

8- تجنب غسل اللحوم قبل حفظها سواء بالتبريد أو التجميد، ويفضل غسلها قبل الطهي.

9- التأكد من كفاءة تبريد الثلاجة والفريزر.

10- يفضل عدم تخزين اللحوم داخل الفريزر لفترات طويلة والتسريع في استهلاكها تجنبا لفقد قيمتها الغذائية.