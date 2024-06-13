خطأ يرتكبه الجزار عند ذبح الأضحية يؤثر على جودة اللحم.. احذر هذه العلامات

رائحة كريهة تصدر من الأضحية ولون غريب يظهر على لحومها بعد دقائق من الذبح، مشكلة تواجه بعض الجزارين في عيد الأضحى المبارك نتيجة نقص الخبرة، ويمتد أثرها إلى البيوت عندما تبدأ الأسرة في تناول اللحم فتلاحظ صعوبةً في مضغه وتيبسًا في نسائره، لذا نستعرض فيما يلي، بعض الوسائل لتلافي تلك المشكلة.

أسباب ظهور رائحة كريهة عند تقطيع اللحم

بعد ذبح الأضحية تتشنج عضلاتها وتتيبس لحومها، فيصبح من الصعب تقطيعها مباشرة، وفي حالة عدم تمهل الجزار عليها مدة نصف ساعة على الأقل حتى تبلغ مرحلة التيبس الرمي أو التشميع، فستتفاجئ ربات البيوت عند طهي اللحم بأنه لا ينضج بسرعة بل يحتاج إلى ساعاتٍ طويلة ليكون قابلا للمضغ، بحسب الشيف محمد شحاتة، الذي أوضح في حديثه لـ«الوطن» سبب ظهور الرائحة الكريهة عند تقطيع لحم الأضحية، قائلا إنها تتعرض للتعرق نتيجة الحفاظ على درجة حرارتها العالية المقاربة لدرجة حرارة جسم الحيوان قبل عملية الذبح، مما يساعد على نمو ونشاط البكتريا التي تتسبب في ظهور الرائحة الكريهة والبقع ذات الألوان البنية أو الزرقاء.

كيف تعالج مشكلة تيبس اللحم؟

يحتاج اللحم إلى التعليق لمدة لا تقل عن أربع ساعات ولا تزيد على ست ساعات، وإذا لم يتنظر الجزار تلك المدة، ووزع الأهل اللحوم مباشرةً، فيُنصح بعدم طهيها إلا بعد مرور مدة لا تقل عن 4 ساعات من وضعها في الرف الأخير من الثلاجة، وعند الرغبة في الاحتفاظ بها في الفريزر، يفضل عدم وضع مجموعة من الأكياس فوق بعضها لضمان وصول الهواء البارد لها، وعدم تعرض أجزاء منها للتلف أو تيبس الأنسجة.

وينبغي الانتباه إلى أنه خلال فترة التشميع، تخرج انبعاثات من اللحوم محملة بالكتيريا ويمكن أن تلوث باقي مكونات الفريزر أو الثلاجة، لذلك ينصح «شحاتة» بضرورة الحرص على التغليف الجيد للحوم واختيار الأكياس المتينة وأطباق الفويل ذات الجودة العالية.