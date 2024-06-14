أسعار اللحوم في محافظة الإسماعيلية اليوم.. تبدأ من 220 جنيها

قال محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف بشارة، إن المحافظة طرحت كميات كبيرة من اللحوم المجمدة، إلى جانب تنفيذ خطة لتخفيض أسعار اللحوم في منافذ البيع التابعة لوزارة الزراعة والتموين اليوم.

أسعار اللحوم اليوم في محافظة الإسماعيلية.. تخفيضات تصل إلى 25%

وقال أحمد منصور مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية في تصريحات لـ الوطن إنه استعدادا لعيد الأضحى المبارك 2024، جرى الإعلان عن أسعار اللحوم اليوم في محافظة الإسماعيلية لتبدأ من 220 كيلو فقط للحوم المجمدة.

وأضاف، أن أسعار اللحوم اليوم في محافظة الإسماعيلية استقرت في الأماكن التالية:

1. فرع دلتا ماركت بشارع الثلاثيني بجوار السنترال الرئيسي.

2. فرع المجمع الاستهلاكي بحي الأول.

3. فرع المجمع الاستهلاكي بمنطقة الخامسة بجوار التأمين الصحي.

4. فرع أسماك الشيخ زايد بالشارع التجاري.

5. مجمع الأهرام الاستهلاكي بالشيخ زايد في الشارع التجاري.

6. مجمع العرايشية الاستهلاكي داخل مساكن هيئة قناة السويس في حي الثاني.

أسعار اللحوم اليوم في محافظة الإسماعيلية.. اللحوم البلدية بـ270 جنيها

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية في بيان رسمي أنه تم طرح كمية من اللحوم بمنافذ مديرية الزراعة ما أدى إلى انخفاض أسعار اللحوم اليوم في محافظة الاسماعيلية.

أضاف أن أسعار اللحوم اليوم في الإسماعيلية تضمنت ما يلي:

- 270 جنيه للكيلو الواحد من اللحوم البلدية.

- 280 جنيه للكيلو الواحد من "لحم ملبس".

- 300 جنيه للكيلو الواحد من "لحم أحمر صافي".

- 320 جنيه للكيلو الواحد من "لحم أحمر صافي".