منافذ «الزراعة» تطرح اللحوم البلدية بأسعار مخفضة قبل عيد الأضحى.. الكيلو بـ250 جنيها

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا عن طرح منافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اللحوم البلدية بأسعار مخفضة.

أسعار اللحوم الطازجة غير المجمدة تبدأ من 250 جنيها

وقال أيمن عبدالوهاب، نائب مدير عام التسويق والمنافذ بالإدارة العامة للزراعات المحمية في وزارة الزراعة، إن مبادرة خير مزارعنا لأهالينا لوزارة الزراعة تشهد عرض لحوم وأضاحي عيد الأضحى المبارك، من خلال منافذها المنتشرة ومعارضها والسيارات المتنقلة، مشيرا إلى أن الإقبال على المنافذ ممتاز لأن الأسعار أقل من المعروضة في الأسواق.

وأضاف أيمن عبدالوهاب أن أسعار اللحوم الطازجة غير المجمدة تبدأ من 250 جنيها، والمفروم تسجل 240 جنيها، والكبدة البلدي 240 جنيها، و320 جنيها للحوم الضأن.

المبادرة تستهدف محاربة جشع التجار

وأكد محمد زينهم، مسئول اللحوم بوزارة الزراعة، أن المبادرة تستهدف محاربة جشع التجار، ومبادرة الرئيس تنص على فتح مزارع الوزارة حتى يحصل الشعب على احتياجاته، مشيرا إلى أن أسعار اللحوم البلدي بالمبادرة أقل من المجمعات الاستهلاكية، إضافة إلى أن الوزارة تبيع بأقل سعر للحوم بمصر.