أفضل دعاء للميت في يوم التروية.. اللهم اغفر له وارحمه

فضل الدعاء للميت يعتبر أحد الأعمال الصالحة التي تنتفع بها الأرواح بعد الممات، يعد يوم التروية والعيد من الأوقات المناسبة للدعاء للميت، حيث يُعتقد أن الأعمال الصالحة تصل إليهم في هذه الأيام بشكل خاص، ويوم التروية يأتي قبل يوم عرفة، وهو يوم تشريع رمي الجمرات بالحجارة البيض. في هذا اليوم، يُوصى بالدعاء للميت بالمغفرة والرحمة والثبات في القبر، كما أن قراءة القرآن وإخراج الصدقة بنية الثواب للميت من الأعمال المستحبة في هذا اليوم.

دعاء للميت في يوم التروية

والعيد، فهو يوم فرح وسرور للمسلمين، ومن السنة المؤكدة أن يقوموا بزيارة قبور الموتى والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة، ومن هنا يفضل أن يقرأ المسلمون بشكل مبكر دعاء للميت في يوم التروية إن الدعاء للميت في هذا اليوم يعتبر واجبًا من واجبات المسلمين تجاههم، وقد يكون له أثرٌ عظيم في رفع درجتهم في الآخرة، وفضل الدعاء للميت في يوم التروية والعيد يعكس رحمة وتواصل المسلمين مع أمواتهم، ويُظهر الأخوة والمحبة التي تتجاوز حدود الحياة الدنيا.

فضل الدعاء للميت في يوم التروية

ومن فضل الدعاء للميت يوم التروية أنه يعتبر من الأعمال النبيلة والمحمودة في الإسلام، وتعتبره الشريعة من بين الأمور الموصوفة بالمرونة والتساهل مع الميتين. يأتي فضل الدعاء للميت من مبادئ التعاطف والتواصل مع الأحياء والأموات على حد سواء، أما الفوائد الروحية لهذا الدعاء، فتتجلى في أنه يُظهر التقدير والاحترام لحقوق الموتى، كما يُعبر عن التضامن والرحمة مع أهل المتوفى، والدعاء للميت يعكس الشعور بالوفاء والمحبة للمتوفى، ويسهم في تخفيف الحزن والألم عن أهله، كما يذكر المؤمنين بقصر الحياة الدنيا وأهمية الاستعداد للآخرة، ويحث على العمل الصالح والتقوى وترك المعاصي ليكون للميت نصيبٌ من الثواب، وفضل الدعاء للميت يكمن في أبعاده الروحية والاجتماعية والتربوية، ويعتبر من العبادات التي تُثاب عليها في الدنيا والآخرة.

موقف الدعاء للميت عن الرسول

ووأوضحت دار الافتاء أنه قد وردت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العديد من الأدعية ومن هذه الأدعية أدعية للميت يوم التروية ومنها: (اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ). (اللَّهمَّ اغْفِرْ لحيِّنا وميِّتِنا وشاهدنا وغائِبنا وصَغيرنا وَكبيرنا وذَكرِنا وأُنثانا اللَّهمَّ مَنْ أحييتَه مِنَّا فأحيِه علَى الإسلامِ ومن تَوَفَّيتَه مِنَّا فتَوفَّهُ علَى الإيمانِ اللَّهمَّ لا تحرمنا أجرَه ولا تُضلَّنا بعدَه). (استغفِروا لأخيكُم ، وسَلوا لَهُ التَّثبيتَ ، فإنَّهُ الآنَ يُسأَلُ). (اللَّهمَّ إنَّ فلانَ بنَ فلانٍ في ذِمَّتِك وحبلِ جِوارِك فَقِهِ من فتنةِ القبرِ وعذابِ النَّارِ وأنتَ أهلُ الوفاءِ والحقِّ فاغفر لَه وارحمهُ إنَّكَ أنتَ الغفورُ الرَّحيمُ). (اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر له).