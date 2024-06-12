مصطفى مخلوف حارس الأهلي يتعرض لكسر في عظام الوجه.. ويغادر المستشفى

قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مصطفى مخلوف حارس مرمى الفريق، تعرض لكسر في عظام الوجه أثناء مشاركته في التدريبات أمس، وجرى نقله لأحد المستشفيات.

وأوضح أن مخلوف أجرى العديد من الفحوصات والأشعات اللازمة، ثم خضع بعدها للملاحظة الطبية لمدة 24 ساعة، قبل أن يغادر المستشفى اليوم.

أشار طبيب الأهلي إلى أن حالة مخلوف باتت مستقرة اليوم، وسوف يحصل على راحة سلبية لمدة أسبوع، ويبدأ بعدها عمل فحوصات جديدة لتحديد برنامجه العلاجي والتأهيلي.

ويواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة فاركو مساء الجمعة، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

موقف الأهلي بالدوري

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل حاليا المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري، وفي جعبته 33 نقطة حتى الآن.