شهد سعر الدولار اليوم الجمعة 14-6-2024 في البنوك المصرية المختلفة، حالة من الاستقرار، حيث سجلت العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري 47.76 جنيه للبيع، و47.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب التحديث الأخير لسعر الدولار عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري، 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري، 47.76 جنيه للبيع، و47.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

في حين سجل سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك مصر، 47.76 جنيه للبيع، و47.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

أما سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك الإسكندرية فسجل 47.76 جنيه للبيع، و47.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة سجل سعر الدولار اليوم الجمعة، 47.76 جنيه للبيع، و47.66 جنيه للشراء.