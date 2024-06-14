موعد صلاة الجمعة اليوم في المحافظات.. الإسكندرية الساعة 1 مساءً

تختلف مواقيت صلاة الجمعة بين محافظة وأخرى، لذا يحرص كثيرون على معرفة موعدها حتى يتمكنوا من الذهاب إلى المسجد قبل الخطبة ونيل ثواب صلاة الجماعة.

وأوضحت الهيئة العامة للمساحة، مواقيت الصلاة اليوم عبر الموقع الرسمي الخاص بها، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير، موعد صلاة الجمعة 14 يونيو في المحافظات، كالتالي:

موعد صلاة الجمعة اليوم

ويختلف موعد صلاة الجمعة اليوم من محافظة لأخرى بسبب اختلاف فرق التوقيت، كالتالي:

موعد صلاة الجمعة في القاهرة: الساعة 12:55 مساءً.

- موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية: الساعة 1:00 مساءً.

- موعد صلاة الجمعة في العاصمة الإدارية الجديدة: الساعة 12:53 مساءً.

- موعد صلاة الجمعة في المنصورة: الساعة 12:54 مساءً.

- موعد صلاة الجمعة في الزقازيق: الساعة 12:56 مساءً.

- موعد صلاة الجمعة في بني سويف: الساعة 12:56 مساءً.

- موعد صلاة الجمعة في المنيا: الساعة 12:57 مساءً.

- موعد صلاة الجمعة في أسيوط: الساعة 12:56 مساءً.

- موعد صلاة الجمعة في سوهاج: الساعة 12:53 مساءً.

- موعد صلاة الجمعة في قنا: الساعة 12:49 مساءً.

- موعد صلاة الجمعة في أسوان: الساعة 12:49 مساءً.

- موعد صلاة الجمعة في سفاجا: 12:45 مساءً.

- موعد صلاة الجمعة في مطروح: الساعة 1:11 مساءً.

- موعد صلاة الجمعة في الفيوم: الساعة 12:57 مساءً.

- موعد صلاة الجمعة في العلمين: الساعة 01:04 مساءً.

- موعد صلاة الجمعة في مرسى علم: الساعة 12:41 مساءً.

- موعد صلاة الجمعة في بورسعيد: الساعة 12:50 مساءً.

- موعد صلاة الجمعة في الأقصر: الساعة 12:48 مساءً.