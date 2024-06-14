وظائف خالية لخريجي كلية تجارة بمرتبات تصل إلى 12 ألف جنيه.. اعرف الشروط المطلوبة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية عن وظائف خالية في إحدى شركات الأثاث، بمرتبات تصل إلى 12 ألف جنيه، إذ تحرص وزارة الشباب والرياضة على توفير فرص عمل للشباب الراغبين في الحصول على وظائف لمساعدتهم على توفير مصدر دخل شهري ثابت.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة كافة التفاصيل الخاصة بالوظائف المطلوبة، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف وكيفية التقديم لها، كالتالي:

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون في القاهرة الجديدة.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على بكالوريوس تجارة.

- أن يكون لديه خبرة تتراوح مبين 3 و 5 سنوات.

- أن يكون الحد الأقصي للسن 35 عام.

- أن يكون لديه خبرة في التعامل مع الخزنة وعملاء وموردين ومستخلصات وخزنة وقيود يومية و بنوك وتسوية عهدة وميزانية.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة للعاملين رواتب مجزية تصل إلى 12 ألف جنيه.

- مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 5 مساء.

- تمنح الشركة للعاملين يومين إجازة أسبوعيا.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية المعلن عنها من جانب وزارة الشباب والرياضة بمرتبات 12 ألف جنيه، الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بالوزارة على موقع فيس بوك، والدخول منها للاستمارة الخاصة بالوظائف لملء كافة البيانات المطلوبة.