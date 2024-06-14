سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 14-6-2024 في البنوك

شهد سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 14-6-2024 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك المصرية، خلال بداية التعاملات اليومية، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر العملة الأوروبية في مختلف البنوك، وفقا لعدد من مواقع البنوك عبر الإنترنت.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري حوالي 51.54 جنيه للبيع، و51.42 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري حوالي 51.38 جنيه للبيع، و51.65 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر حوالي 51.65 جنيه للبيع، و51.38 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك القاهرة

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة حوالي 51.38 جنيه للبيع، و51.65 جنيه للشراء.