سعر اليورو اليوم الثلاثاء 11-6-2024 بداية التعاملات في البنوك

سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء 11-6-2024 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات، مبلغ الـ51.15 جنيه للشراء، بينما سجل السعر للبيع مبلغ 51.55 جنيه في البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو اليوم

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر اليورو في عدد من البنوك الأخرى العاملة بالأسواق المصرفية المصرية مع نهاية التعاملات، وفقًا لآخر تحديث للبنوك عبر مواقعها.

سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه 51.13 جنيه للشراء، 51.55 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

بلغ سعر اليورو اليوم 51.22 جنيه للشراء، 52.56 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

سجل سعر اليورو اليوم 51.15 جنيه للشراء، 51.56 جنيه للبيع في بنك cib.

استقرار سعر اليورو اليوم في بنك مصر

بلغ سعر اليورو اليوم الثلاثاء أمام الجنيه المصري 51.13 جنيه للشراء، 51.51 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

سجل سعر اليورو اليوم 51.14 جنيه للشراء، 51.31 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.