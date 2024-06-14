بعد تأهلها لـ«ألعاب التزلج العالمية».. كيف بدأت مسيرة مريم البدوي مع «الباتيناج»؟

قالت مريم البدوي، لاعبة منتخب مصر في رياضة التزلج الفني، إنَّها بدأت رحلتها مع ألعاب التزلج أو الباتيناج في عمر الرابعة، لافتة إلى أنها رياضة تستغرق وقتا طويلا للغاية لتعلمها، رغم أن تعلمها جاء بالصدفة، عندما كانت تمارس «جمباز» في النادي.

«الباتيناج» في مصر منذ زمن

«مريم» التي تأهلت إلى بطولة ألعاب التزلج الفني العالمية 2024، مؤخرا، أضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «اللعبة موجودة في مصر من زمان وظهرت في أفلام عبد الحليم حافظ، لأنه كان بيطلع في أفلامه وبيجي عندنا في نادي المعادي يصور فيلمه بيلعب باتيناج، فاللعبة موجودة في مصر من زمان أوي، لكنها مكانتش على شكلها الحالي».

بطولات عالمية لرياضة «الباتيناج»

وتابعت «مريم»: «يجري تنظيم بطولات عالمية في الوقت الحالي للباتيناج الإيقاعي، وهناك اتحاد دولي لهذه الرياضة، وتنظم على مستوى عالي لترتقي إلى رياضة وليست مجرد لعبة، وتستغرق وقت طويل لإتقانها وهي شبيهه برياضة الجمباز، لأنَّ كلاهما لهما نفس الحركات، واتمرن 4 ساعات يوميا».