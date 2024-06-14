دعاء يوم التروية لأبي المتوفي.. اللهم أطعمه من ثمار الجنة

دعاء يوم التروية لأبي المتوفي من الأمور التي تجول في بال المسلمين خلال هذا اليوم، فيوم التروية من الأيام المباركة، ويستحب خلاله أن يحرص العبد على الطاعة والقيام بالعبادات المختلفة لينال رضا الله سبحانه وتعالى، ويعتبر الدعاء واحدا من الطاعات المستحبة، لذا يستغل المسلمون هذا اليوم للدعاء للأب المتوفي.

دعاء يوم التروية لأبي المتوفي

وعن دعاء يوم التروية لأبي المتوفي، فهناك الكثير من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في هذا الإطار، فالدعاء هو عبارة وسيلة التواصل الوحيدة بين العبد وأحبائه من المتوفيين، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم الجنة وخير الآخرة.

ومن الأدعية التي يمكن الاستعانة بها ضمن دعاء يوم التروية لأبي المتوفي، حسب دار الإفتاء المصرية:

اللهم ارحم أبي وأجعله من الضاحكين المستبشرين بجنتك يارب.

اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة، اللهم ارحمه ولا تطفئ نور قبره.

اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين.

دعاء يوم التروية لأبي المتوفي المستحب

ويوم التروية من الأيام الخيرة، التي ينتظرها العديد من المسلمين، من أبرز العبادات التي يتبعها المسلمون في هذا اليوم هي الصيام والدعاء وغيره، ويعتبر دعاء يوم التروية لأبي المتوفي، واحدا من الأدعية التي تلازم المسلم الذي قد توفى والده، وهناك بعض الأدعية المستحب ترديدها خلال هذا اليوم، منها:

اللهم أغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه.

اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر، وَعَذَابَ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ

اللهم يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، ارحم أبى برحمتك التي وسعت كل شيء