أفضل دعاء يوم التروية للمتوفي.. اللهم أنزله منزلا مباركا

دعاء يوم التروية للمتوفي من بين الأمور التي تشغل بال المسلمين في هذه الأيام المباركة، وبالأخص لأن يوم التروية هو بداية رحلة الحج؛ وسُمِّيَ بهذا الاسم لأنَّ الحجاج كانوا يروون فيه من الماء من أجل ما بعده من أيام.

دعاء يوم التروية للمتوفي

وقالت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها، إن الدعاء من الأعمال المستحبة في يوم التروية سواء كان للنفس أو الأهل أو الأصدقاء أو من فقدانهم، وأضافت في دعاء يوم التروية للمتوفي أنه لا توجد صيغة محددة لدعاء يوم التروية للمتوفي، ومن الممكن الاستعانة بالأدعية التالية:

- اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلاً خيرًا من أهله، وادخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار.

- اللهم أنزله منزلاً مباركاً، وأنت خير المنزلين، اللهمّ أنزله منازل الصديقين، والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً.

- اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنة.

- اللهم يا الله آجرني في هذه المصيبة، واخلف علي بما هو خير لي، اللهم لا تفتني من بعده، اللهم لا تحرمني أجره، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

- اللهم إني أسألك له الدرجات العلى من الجنة، وادخله الجنة، وأسألك له خلاصًا من النار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا، سبحانك ربي وإليك المصير.

- اللهم أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها، اللهم املأ قبره بالرضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

- اللهمّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه، إنّك أنت الغفور الرحيم.

يوم التروية

ومن صيغ الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في دعاء يوم التروية للمتوفي:

-اللهمَّ اعفُ عن ميِّتنا واغفر له وارحمه وأنت خير الراحمين، ربِّ هب لفقيدنا من لدنك رحمةً إنّك أنت الوهَّاب.

- اللهمَّ اغفر لأمواتنا ذنوبهم وقِهم عذاب النَّار، ربَّنا اغفر لأمواتنا ذنوبهم وإسرافهم في أمرهم وكفِّر عنهم سيِّئاتهم.

-اللهم إنه عبدك وابن عبدك، خرج من الدنيا، وسعتها، ومحبوبها، وأحبائه فيها، إلى ظلمة القبر، وما هو لاقيه، اللهمّ إنّه كان يشهد أنك لا إله إلا أنت، وأن محمداً عبدك ورسولك، وأنت أعلم به.

-اللهمّ احشره مع المتّقين إلى الرّحمن وفداً، اللهمّ احشره مع أصحاب اليمين، واجعل تحيّته سلامٌ لك من أصحاب اليمين، اللهمّ بشّره بقولك كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيّام الخالية.

- اللهمّ اجعله من الّذين سعدوا في الجنّة، خالدين فيها ما دامت السّماوات والأرض.

-اللهمّ إنّه صبر على البلاء فلم يجزع، فامنحه درجة الصّابرين، الذين يوفّون أجورهم بغير حساب، فإنّك القائل إنّما يوفّى الصّابرون أجرهم بغير حساب.