أسعار السمك اليوم الجمعة 14-6-2024 في الأسواق.. اعرف البلطي بكام

شهدت أسعار السمك اليوم الجمعة 14-6-2024 في الأسواق المختلفة حالة من الاستقرار، حيث يهتم قطاع كبير من المواطنين بمتابعة سعر السمك بشكل يومي للتعرف على مستجدات أسعاره، كما أن الأسعار تتغير قليلاً من منطقة سكنية لأخرى.

سعر السمك اليوم

تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر السمك اليوم حسب آخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار السمك اليوم في الأسواق

جمبري وسط: الكيلو بـ 254 جنيهًا.

جمبري صغير: الكيلو بـ 186 جنيهًا.

جمبري جامبو: الكيلو بـ 438 جنيهًا.

وقار: الكيلو بـ 224 جنيهًا.

القاروص: الكيلو بـ 202 جنيه.

الكابوريا: الكيلو بـ 121 جنيهًا.

فيليه بلطي: الكيلو بـ 157 جنيهًا.

قشر بياض: الكيلو بـ 135 جنيهًا.

بياض ممتاز: الكيلو بـ 132 جنيهًا.

سبيط: الكيلو بـ 279 جنيهًا.

المرجان وسط: الكيلو بـ 110 جنيهات.

أسعار السمك البلطي

البلطي ممتاز: الكيلو بـ 87 جنيهًا.

البلطي صغير: الكيلو بـ 62 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة

السردين المجمد: الكيلو بـ 90 جنيهًا.

الماكريل المجمد: الكيلو بـ 112 جنيها.