أسعار السمك والجمبري اليوم الأربعاء 12-6-2024 في الأسواق

شهدت أسعار السمك والجمبري اليوم الأربعاء 12-6-2024 حالة من الاستقرار في مختلف الأسواق المحلية، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار السمك والجمبري في مختلف الأسواق التجارية، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السمك اليوم في الأسواق

- سجل متوسط سعر كيلو السمك الماكريل المجمد حوالي 103.44 جنيه بالأسواق.

- جاء متوسط سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بحوالي 111.04 جنيه بالأسواق.

- بلغ متوسط سعر كيلو السمك السردين المجمد حوالي 79.12 جنيه بالأسواق.

- وصل متوسط سعر كيلو السمك الشعور حوالي 150.34 جنيه للمستهلك.

- سجل متوسط سعر كيلو السمك البربوني (الوسط) حوالي 136.56 جنيه بالأسواق.

- جاء متوسط سعر كيلو السمك المرجان (الوسط) بحوالي 107.5 جنيه للمستهلك.

- بلغ متوسط سعر كيلو السمك الكابوريا بحوالي 123.66 جنيه بالأسواق.

- وصل متوسط سعر كيلو المكرونة الخليجي حوالي 101.06 جنيه بالأسواق .

- سجل متوسط سعر كيلو السمك المرجان (الممتاز) حوالي 141.73 جنيه للمستهك.

- جاء متوسط سعر كيلو السمك البلطي الممتاز بحوالي 86.02 جنيه بالأسواق.

- بلغ متوسط سعر كيلو السمك البلطي الأسواني بحوالي 81.15 جنيه للمستهلك.

- وصل متوسط سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بحوالي 176.04 جنيه بالأسواق.

أسعار الجمبري اليوم بالأسواق

- سجل متوسط سعر كيلو الحمبري (الوسط) حوالي 321.89 جنيه للمستهلك.

- جاء متوسط سعر كيلو الجمبري ( الجامبو) حوالي 419.56 جنيه بالأسواق.

- بلغ متوسط سعر كيلو الجمبري (الصغير) حوالي 211.81 جنيه بالأسواق.

- وصل متوسط سعر كيلو الجمبري (الممتاز) حوالي 328.27 جنيه للمستهلك.