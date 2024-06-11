أسعار السمك والجمبري في الأسواق اليوم الثلاثاء 11-6-2024

شهدت أسعار السمك والجمبري اليوم حالة من الاستقرار في سوق العبور لتجارة الجملة مع بداية التعاملات الصباحية، حيث تراوح سعر السمك البلطي الكبير بين 60 و63 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك والجمبري اليوم

وترصد السطور التالية أسعار السمك والجمبري بمختلف أنواعها اليوم الثلاثاء 11-6-2024 وفق آخر تحديثات صادرة عبر الموقع الرسمي لسوق العبور لتجارة الجملة.

سعر السمك البلطي اليوم

- سجل السمك البلطي الكبير سعرًا يتراوح بين 60 و63 جنيهًا للكيلو.

- هبط سعر السمك البلطي الوسط اليوم ليتراوح بين 57 و59 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر السمك البلطي الأسواني اليوم بين 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

- أما عن السمك الفيليه البلطي المجمد فتراوح بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك البوري اليوم

- ارتفع سعر كيلو السمك البوري كبير الحجم عند قيمة تتراوح بين 110 إلى 150 جنيهًا.

- أما عن السمك البوري صغير الحجم، فثبت سعره بين 85 إلى 95 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك اليوم

- ثبت سعر «السبيط - كاليماري» اليوم، ليتراوح بين 190 إلى 410 جنيهات.

- سعر كيلو مكرونة سويسي اليوم، يتراوح بين 75 و135 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكابوريا اليوم بين 40 إلى 220 جنيهًا.

- بلغ سعر سمك «القاروص - لوت» بين 90 إلى 170 جنيهًا.

- بلغ سعر سمك الوقار بين 90 إلى 170 جنيهًا.

- سعر كيلو الدنيس، يتراوح بين 100 إلى 250 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة اليوم

- سجل سعر المرجان المجمد بين 30 إلى 50 جنيهًا.

- وسجل أيضًا سعر البربون المجمد بين 30 إلى 50 جنيهًا.

- أما عن سعر المكرونة المجمدة فبلغ الكيلو منها 30 إلى 60 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو السردين المجمد من 50 إلى 100 جنيه.

- وحقق كيلو الماكريل المجمد، سعرًا متراوحًا بين 100 إلى 140 جنيهًا.

أسعار الجمبري اليوم

- هبط سعر الجمبري متوسط الحجم، ليتراوح بين 350 إلى 450 جنيهًا للكيلو.

- صعد الجمبري صغير الحجم، ليسجل سعرًا يتراوح بين 110 و310 جنيهات للكيلو.

- أما عن الجمبري المجمد، فثبت سعره بين 175 و425 جنيهًا للكيلو.