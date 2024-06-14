«الإنتاج الحربي»: راجمة الصواريخ المصرية «رعد 200» مُزودة بكابينة لا مثيل لها في العالم

أكدت وزارة الإنتاج الحربي، في تقرير إنجازاتها منذ 30 يونيو 2023 حتى الآن، أن راجمة الصواريخ المصرية «رعد 200»، التي أفصحت عنها الوزارة مؤخرًا، ذات نسبة تصنيع محلي تبلغ 65% تقريبًا.

وقالت وزارة الإنتاج الحربي، في التقرير الصادر عنها صباح اليوم: «من أبرز المنتجات التي تم المشاركة بها في EDEX 2023 راجمة الصواريخ على مركبة مدرعة ذات جنزير رعد 200 وهو منتج عُرض لأول مرة داخل المعرض وتم تصميمه وتصنيعه بعقول وأيدي مصرية داخل أحد مصانع الإنتاج الحربي وجاءت نتيجة تضافر جهود عدة شركات ووحدات تابعة للإنتاج الحربي لتصميمها وتنفيذها».

مواصفات راجمة الصواريخ رعد 200

وأضافت الوزارة في تقريرها: «وتبلغ السرعة القصوى لـ رعد 200 (46) كم/ساعة على الطرق، وتتميز بقدرة نوعية تبلغ (26.3) حصان/طن بدون حمولة و(23) حصان/الطن بالحمولة، وتتسع لطاقم مكون من ثلاثة أفراد (سائق وفردين)، وهي قادرة على الصعود بميول رأسية تصل إلى (35) درجة وميول جانبية تصل إلى (25) درجة، ومن مميزاتها أنها مزودة بجنزير مما يساعدها على التحرك بكفاءة ومرونة في المناطق الوعرة التي لا يمكن للعجلات المرور عليها».

وواصلت: «ونسبة التصنيع المحلي في رعد 200 تبلغ 65% تقريبًا، وتصميم كابينة الراجمة فريد لا مثيل له في العالم، ويتم استخدامها آليًا من خلال التحكم في توجيه القاذف من الكابينة مما يوفر دقة عالية وزمن أقل من التوجيه التقليدي والراجمة مزودة بركائز هيدروليكية للحفاظ على التوازن أثناء الإطلاق».

المركبة المُدرعة سينا 200

كما تم خلال معرض إيديكس 2023 عرض النسخة المطورة من المركبة المدرعــة سينا 200 وذلك بعد تحديثها بتركيب محرك جديد والذى يعمل بقدرة (360) حصان وتم أيضًا تعديل المحتوى الداخلي للمركبة والرشاش المتعدد المركب عليها والذى تم تطويره مؤخرًا، وسينا 200 هي ناقلة جند مدرعة متعددة المهام (مركبة قتال، إسعاف، منصة إطلاق صواريخ، هاون، إشارة، حرب إلكترونية، قيادة وسيطرة، ناقلة ذخيرة) بمحرك ديزل رباعي الأشواط، ومزودة بشباك حماية من المقذوفات أثناء العمليات بأقل وزن ممكن للحفاظ على سرعة المناورة وخفة الحركة مع سهولة الفك والتركيب على المركبة، وتبلغ سرعتها القصوى (45) كم/ساعة على الأراضي غير الممهدة و(65) كم/ساعة عبر الأراضي الممهدة، وتتسع لطاقم يتكون من عدد (8) أفراد متضمنًا السائق والحكمدار، ونظام إخماد الحريق بها أتوماتيكي.