«الإنتاج الحربي» تكشف معلومات جديدة عن «رعد 200»: تطلق صواريخ كل 15 ثانية

أفصحت وزارة الإنتاج الحربي، عن معلومات جديدة عن «رعد 200»، وهي أول راجمة صواريخ تُصنع بأيادي مصرية، والتي كشفت الوزارة النقاب عنها خلال فعاليات النسخة الأخيرة من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية «إيديكس 2023».

وقالت الوزارة، في فيديو جراف جديد عن الراجمة «رعد 200»، إنها من أحدث المنتجات العسكرية داخل قطاع الإنتاج الحربي المصري، والتي تتميز بكفاءة قتالية عالية.

وأفصحت وزارة الإنتاج الحربي، عن المواصفات القتالية لراجمة الصواريخ المصرية «رعد 200»، كالآتي:

- الطول: 6500 ملي متر.

- العرض: 2850 ملي متر.

- الارتفاع: 3100 ملي متر.

- أقصى عزم: 1300/ 1635 نيوتن متر لكل لفة.

- أقصى قدرة: 385/2000 حصان لكل لفة.

- تستطيع راجمة الصواريخ المصرية بأن تحمل صواريخ بوزن 1980 كيلوجراما.

- معدل إطلاق الصواريخ من الراجمة المصرية «رعد 200»، هو 30 صاروخ كل 15 ثانية.

- مدى الصواريخ المطلقة من الراجمة المصرية حتى 45 كيلومترا.