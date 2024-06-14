مقام سيدنا إبراهيم والحجر الأسود في الفيلم الوثائقي «أيام الله الحج»

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، فيلمًا وثائقيًا بعنوان: «أيام الله الحج»، من إنتاج وثائقيات قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة.

الكعبة المشرفة بيت الله الحرام في الأرض

وتطرق الفيلم إلى البقعة التي اصطفاها الله عز وجل في مكة المكرمة، لتكون مقرًا لبيته المعظم ومقصدًا للملايين الطالبين رحمته ومغفرته، وأنّ الكعبة المشرفة هي بيت الله الحرام في الأرض، والبيت المعمور في السماء، وتحتوي الكعبة على الحجر الأسود أو يمين الله في الأرض، وتشير كثير من المصادر إلى أنه نزل من الجنة.

مقام سيدنا إبراهيم

وفي مكان ليس ببعيد عن الكعبة المشرفة، يوجد مقام سيدنا إبراهيم وهو عبارة عن الحجر الذي يقال إنه كان يرتفع بإبراهيم عليه السلام في أثناء بناءه الكعبة المشرفة، وفي مكان آخر بمكة، يوجد ماء زمزم الذي استمر في الفيضان أكثر من 4 آلاف عام.

ولفت الفيلم إلى أنه هناك من يرى أنّ فريضة الحج إلى مكة كانت قبل بناء سيدنا إبراهيم عليه السلام وابنه الكعبة المشرفة، وأنّ سيدنا آدم هو أول من حج.