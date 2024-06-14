«الشباب والرياضة» تعلن عن وظائف خالية في التسويق والمبيعات.. مرتبات مجزية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، وجود وظائف خالية بأحد النوادي الرياضية الشهيرة، بمرتبات مجزية للراغبين في الحصول على فرصة عمل، في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على توفير وظائف للشباب لمساعدتهم على بدء حياتهم العملية.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة التفاصيل الخاصة بالوظائف المطلوبة، ونوضح من خلال هذا التقرير الوظائف والشروط المطلوبة وحقوق ومميزات العمل، كالتالي:

الوظائف المطلوبة في نادي رياضي شهير

1- مبيعات داخلية، ويشترط أن يكون لديه خبرة عام في مجال المبيعات.

2- أخصائي تسويق، يشترط أن يكون لديه خبرة تتراوح بين 2 و4 سنوات.

3 محاسب موردين، يشترط أن يكون لديه خبرة 3 سنوات.

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون في طنطا وكفر الشيخ.

- يجب أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالي ومتوسط.

- أن يكون الحد الأقصى لسن المتقدم لـ الوظائف 40 عاما.

- الوظائف المتاحة للإناث والذكور.

الحقوق والمميزات

- يمنح النادي للعاملين راتبا مجزيا.

- عدد ساعات العمل تصل إلى 8 ساعات.

-يحصل العاملين على يوم إجازة أسبوعيا.

- يوفر للعاملين تأمين اجتماعي.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف النادي الشهير الدخول إلى الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة، والدخول منها إلى الاستمارة الخاصة بالوظائف لملء البيانات المطلوبة.