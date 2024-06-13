وظائف «الشباب والرياضة» برواتب 12 ألف جنيه.. اعرف الشروط وكيفية التقديم

أعلنت مبادرة توظيف مصر التابعة لوزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن وظائف خالية في إحدى شركات الأثاث برواتب 12 ألف جنيه.

وخلال التقرير التالي تستعرض «الوطن»، تفاصيل وظائف شركة oddny للأثاث برواتب 12 ألف جنيه، من حيث الشروط والتخصصات المطلوبة، وكيفية التقديم لها، التي تأتي على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة

تطلب شركة oddny للأثاث للتعيين، موظف General Accountant، بالقاهرة الجديدة.

شروط الوظائف

تشترط الشركة توافر الشروط الآتية في المتقدمين للعمل بها:

- أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على بكالوريوس تجارة.

- أن يكون لديه خبرة تبدأ من 3 إلى 5 سنوات.

- الحد الأقصى للسن 35 سنة.

- أن يكون لديه خبرة في التعامل مع الخزنة وعملاء وموردين ومستخلصات وخزنة وقيود يومية وبنوك وتسوية عهدة وميزانية.

المميزات والحقوق

يحصل المقبولين في الوظائف على الحقوق التالية:

- رواتب مجزية تصل إلى 12000 جنيها.

- مواعيد العمل من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 5 مساءًا.

- يومان إجازة أسبوعيًا.

كيفية التقديم على الوظائف

أوضحت وزارة الشباب والرياضة، أن للتقديم على وظائف شركة oddny للأثاث، يرجى ملء الاستمارة من هنــــا

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