وظائف لجميع المؤهلات برواتب 8500 وحوافز وبدل مواصلات

كشفت مبادرة توظيف مصر التابعة لوزارة الشباب والرياضة عن وظائف جديدة بإحدى كبرى المطاعم برواتب تصل 8500 جنيه، وذلك في إطار حرصها على توفير المزيد من الوظائف وفرص العمل المناسبة للشباب.

وتستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير تفاصيل وظائف مطعم برايم هاوس برواتب 8500 جنيه من حيث التخصصات المطلوبة والشروط وكيفية التقديم، والتي تأتي على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة

يطلب مطعم برايم هاوس شباب للتعيين في التخصصات التالية:

1- شيف مطاعم.

2- كابتن صالة.

3- باريستا.

شروط الوظيفة

يشترط للقبول في الوظائف توافر الآتي:

- متاح التقديم لجميع المؤهلات.

- يفضل خبرة من سنة إلى 3 سنوات.

- الحد الأقصى للسن 37 سنة.

المميزات والحقوق

يحصل المقبولين في الوظائف على الحقوق والمميزات التالية:

- رواتب مجزية تصل الي 8500 جنيه.

- حوافز وبدل مواصلات.

- إجازة أسبوعيا.

- عدد ساعات العمل 9 ساعات.

أماكن العمل

يعمل المقبولون في الوظائف بفروع المطعم في التجمع الخامس والرحاب والشيخ زايد.

كيفية التقديم للوظائف

يمكن للراغبين في التقديم للوظائف، ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/6gavkiAW43

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