محافظة القاهرة تخصص 257 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك

أكدت محافظة القاهرة تخصيص 257 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك 2024، على مستوى أحياء المحافظة، من خلال مديرية الأوقاف، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لاستقبال المصلين وتطهير وتنظيف الأماكن المخصصة للصلاة ومحيطها ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها.

غرفة عمليات لمتابعة المساجد والساحات

وأشارت المحافظة إلى تلقي تقرير من مديرية الأوقاف، أشار إلى عمل غرفة العمليات على مدار أيام العيد من قيادات المديرية لمتابعة سير العمل الدعوي وتنفيذ تعليمات وزارة الأوقاف، فضلًا عن تنفيذ حملة نظافة تحت إشراف قيادات المديرية مع النظافة المستمرة والتطهير لجميع المساجد والساحات التي ستُقام بها صلاة عيد الأضحى.

ذبح الأضاحي داخل المجازر

وشددت على ضرورة تنبيه المواطنين بتنفيذ عملية ذبح الأضاحي داخل المجازر المخصصة لذلك، إذ تخصص المحافظة عددًا من المجازر المفتوحة مجانًا أمام المواطنين لذبح الأضاحي خلال أيام العيد منها «مجزر البساتين، طره، حلوان، جيركو».